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ЦАХАЛ выявил стрелка из `клипа снайпера` 10.04 14:01   MIGnews.com

ЦАХАЛ выявил стрелка из "клипа снайпера"

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, ЦАХАЛ установил личность снайпера, снятого в клипе, распространившемся в социальных сетях 9 апреля и позднее появившегося в эфире второго канала.

По информации телеканала, речь идет о солдате бригады Голани. Инцидент, в результате которого был убит палестинец на границе с Газой. произошел в декабре
года.

ЦАХАЛ расследует правомерность действий солдата и соблюдение им инструкций открытия огня на поражение.
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