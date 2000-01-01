10.04 14:01 MIGnews.com

ЦАХАЛ выявил стрелка из "клипа снайпера"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, ЦАХАЛ установил личность снайпера, снятого в клипе, распространившемся в социальных сетях 9 апреля и позднее появившегося в эфире второго канала.По информации телеканала, речь идет о солдате бригады Голани. Инцидент, в результате которого был убит палестинец на границе с Газой. произошел в декабрегода.ЦАХАЛ расследует правомерность действий солдата и соблюдение им инструкций открытия огня на поражение.