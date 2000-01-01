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Лидер Исламского джихада - в коме 10.04 12:01   MIGnews.com

Лидер Исламского джихада - в коме

По сообщениям в арабской прессе, генеральный секретарь террористической организации “Исламский джихад”Рамадан Шелах перенес инсульт и впал в кому.

Шелаха перевезли в госпиталь на территории Ливана.

Ряд арабских источников утверждает, что Шелах стал “жертвой отравления Моссадом”. По утверждению службы безопасности ФАТХа, Шелаха отравили Моссад и “еще одно разведывательное агентство в регионе”.

По данным Quds Press, Шелах несколько недель назад перенес операцию в госпитале Дахия, Бейрут, и после
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