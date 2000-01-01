Министр Беннет вступился за военнослужащих

По данным издания, глава израильского образовательного ведомства в интервью "Армейскому радио" заявил, что люди, знающие, как сложно работать в полевых условиях, даже не воспринимают всерьез заявления тех, кто сидит в тель-авивской студии и рассуждает о выражениях лиц военнослужащих, которые охраняют границу.
Министр также подчеркнул, что военнослужащих явно не стоит судить по тому, насколько красиво звучит их речь.
Напомним, что в пресс-службе ЦАХАЛа пообещали провести расследование по поводу распространившейся вчера записи, на которой израильские военнослужащие приветствуют действия товарища-снайпера, подстрелившего палестинца.