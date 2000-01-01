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Министр Беннет вступился за военнослужащих | Фото:10.04 12:28   MIGnews.com

Министр Беннет вступился за военнослужащих

Министр образования Израиля Нафтали Беннет решил вступиться за военнослужащих ЦАХАЛа, которых подвергли критике за радость по поводу убийства палестинца.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, глава израильского образовательного ведомства в интервью "Армейскому радио" заявил, что люди, знающие, как сложно работать в полевых условиях, даже не воспринимают всерьез заявления тех, кто сидит в тель-авивской студии и рассуждает о выражениях лиц военнослужащих, которые охраняют границу.

Министр также подчеркнул, что военнослужащих явно не стоит судить по тому, насколько красиво звучит их речь.

Напомним, что в пресс-службе ЦАХАЛа пообещали провести расследование по поводу распространившейся вчера записи, на которой израильские военнослужащие приветствуют действия товарища-снайпера, подстрелившего палестинца.
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