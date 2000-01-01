Политики требуют от ЦАХАЛа большей моральности

Израильские военнослужащие подверглись критике после распространения видеозаписи, на которой запечатлена радость нескольких военнослужащих ЦАХАЛа по поводу того, что их товарищу-снайперу удалось подстрелить палестинца.
Согласно информации издания, инцидент, запечатленный на записи, произошел в прошлую пятницу, когда один из участников акции протеста в Газе начал приближаться к пограничному заграждению.
По данным издания, представители "Сионистского лагеря" и партии "Еш Атид" потребовали расследовать этот инцидент, заявив, что военнослужащим ЦАХАЛа необходимо руководствоваться в своих действиях ценностями, свойственными еврейскому обществу.
Издание отмечает, что член "Ликуда" Иегуда Глик написал на своей странице в Twitter, что он очень расстроен и разочарован этой записью.
Также сообщается, что высшее военное начало расследование в связи с записью, распространенной в понедельник через приложение WhatsApp.