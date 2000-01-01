Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Политики требуют от ЦАХАЛа большей моральности | Фото:10.04 11:24   MIGnews.com

Политики требуют от ЦАХАЛа большей моральности

Израильские военнослужащие подверглись критике после распространения видеозаписи, на которой запечатлена радость нескольких военнослужащих ЦАХАЛа по поводу того, что их товарищу-снайперу удалось подстрелить палестинца.

Об этом во вторник, 10 апреля сообщает The Times of Israel.

Согласно информации издания, инцидент, запечатленный на записи, произошел в прошлую пятницу, когда один из участников акции протеста в Газе начал приближаться к пограничному заграждению.

По данным издания, представители "Сионистского лагеря" и партии "Еш Атид" потребовали расследовать этот инцидент, заявив, что военнослужащим ЦАХАЛа необходимо руководствоваться в своих действиях ценностями, свойственными еврейскому обществу.

Издание отмечает, что член "Ликуда" Иегуда Глик написал на своей странице в Twitter, что он очень расстроен и разочарован этой записью.

Также сообщается, что высшее военное начало расследование в связи с записью, распространенной в понедельник через приложение WhatsApp.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:01
Лидер Исламского джихада - в коме
11:51
Fox адаптирует израильское шоу о межрасовой семье
11:09
Каирский болельщик приедет на ЧМ-2018 на велосипеде
10:49
Мири Регев сравнила оппозицию с движением BDS
10:25
В результате израильской атаки убиты 7 иранских советников
10:24
ХАМАС угрожает: акции протеста будут продолжаться
10:22
После введения санкций российский рынок рухнул
09:48
В Майами побоялись отмечать День независимости Израиля
09:24
Генпрокуратура сравнила Скрипаля, Литвиненко и Березовского
09:18
ПА оставила жителей Газы без заработной платы
09:13
Клип снайпера: легко судить солдат, сидя в Тель-Авиве
09:07
Нетаниягу: Мы не позволим никому и пальцем нас тронуть
08:37
Сирия: Израиль совершил атаку благодаря поддержке США
08:28
США запустят на орбиту Земли космический отель
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus