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`Интифада заключенных` - новая угроза палестинцев | Фото: Thinkstock10.04 08:56   MIGnews.com

"Интифада заключенных" - новая угроза палестинцев

Глава Ассоциации палестинских заключенных Исса Караке и председатель Клуба палестинских заключенных Кадура Фарес призвали к "широкой народной активности" и поддержке предстоящей голодовки террористов в израильских тюрьмах.

Выступая на пресс-конференции в Рамалле в воскресенье, Караке сказал, что эта голодовка начнется 17 апреля и станет самой крупной в истории. Она будет символизировать дух "национального единства и борьбы за выполнение требований заключенных".

Фарес добавил, что голодовка станет важным испытанием, поскольку движение заключенных уже много лет не проводило голодовки. Он призвал к расширению "интифады заключенных", чтобы она включала "палестинский народ", где бы он ни находился.

Напомним, что последняя массовая голодовка палестинских террористов, заключенных в израильских тюрьмах, проходила в мае 2012 года, когда израильское правительство позволило посещать их родственникам из сектора Газа и перевести их из камер одиночного заключения.
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