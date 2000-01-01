10.04 08:56 MIGnews.com

"Интифада заключенных" - новая угроза палестинцев

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Глава Ассоциации палестинских заключенных Исса Караке и председатель Клуба палестинских заключенных Кадура Фарес призвали к "широкой народной активности" и поддержке предстоящей голодовки террористов в израильских тюрьмах.Выступая на пресс-конференции в Рамалле в воскресенье, Караке сказал, что эта голодовка начнется 17 апреля и станет самой крупной в истории. Она будет символизировать дух "национального единства и борьбы за выполнение требований заключенных".Фарес добавил, что голодовка станет важным испытанием, поскольку движение заключенных уже много лет не проводило голодовки. Он призвал к расширению "интифады заключенных", чтобы она включала "палестинский народ", где бы он ни находился.Напомним, что последняя массовая голодовка палестинских террористов, заключенных в израильских тюрьмах, проходила в мае 2012 года, когда израильское правительство позволило посещать их родственникам из сектора Газа и перевести их из камер одиночного заключения.