10.04 13:33 MIGnews.com

"Мы можем работать с палестинцами, но мы должны им помочь"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вдобавок к и без того огромному числу министерств глава МВД Израиля Арье Дери предложил создать министерство по делам палестинцев, целью которого было бы решение палестино-израильского конфликта. С соответствующим призывом он обратился к премьеру в интервью "Едиот Ахронот", затронув и прочие аспекты арабо-израильских взаимоотношений.В частности он считает, что после ракетного удара по Сирии Иран осознает, что Дональд Трамп не просто популист и демагог, а способен всерьез устранять угрозы. Несмотря на это, иранцы продолжают "делают все возможное, чтобы инвестировать в терроризм против Израиля и снабжать оружием "Хизбаллу", как переднюю линию фронта против еврейского государства. Но министр надеется, что однажды поколение юных иранцев вырастет и задастся вопросом, зачем им вообще надо воевать с Израилем?Отвечая на вопрос о самой атаке американцев, Арье Дери цитировал бывшего начальника военной разведки ЦАХАЛа генерал-майора Амоса Ядлина, который призывал руководство Израиля уничтожить запасы химического оружия в Сирии."Я предполагаю, что военно-политический кабинет соберется достаточно быстро для обсуждения этого вопроса и принятия соответствующего решения. Я не собираюсь советовать завоевать Сирию или что-то подобное, но определенно есть способы отреагировать на происходящее там, помимо скорбных выражений. Есть методы дипломатии, и есть методы действий", - говорит Дери.На следующий вопрос – о палестинцах – Дери ответил: "Между нами идет открытая борьба, несмотря на которую они живут среди нас, и мы живем среди них. Я скажу честно – к нашему всеобщему сожалению, Махмуд Аббас не хочет двигаться в направлении дипломатии. Он не желает этого, о чем заявлял и Джон Керри, и Ципи Ливни".Но у министра есть свой вариант решения этого многолетнего конфликта."Сейчас, через журналистов, я впервые призываю Нетаниягу назначить специального министра для решения палестинского вопроса, который сможет позаботиться о наших финансовых связях с ними. Мы должны справиться с конфликтом, но принимаемых нами мер недостаточно.В Белом доме есть действует правительство, которое нас поддерживает, которое предоставило нам возможность. Мы должны заняться финансовой проблемой палестинцев, чтобы дать им надежду на будущее. Мы можем работать вместе, что было доказано в войне с террором, в которой у нас есть тесное сотрудничество с палестинцами", - уверен глава МВД Израиля.