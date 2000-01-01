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Министр Кац закрыл КПП `Таба` | Фото: Википедия10.04 12:59   MIGnews.com

Министр Кац закрыл КПП "Таба"

Утром в понедельник, 10 апреля, министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац ("Ликуд") принял решение закрыть пропускной пункт "Таба" в Эйлате, чтобы предотвратить попадание израильских граждан на Синайский полуостров до окончания праздника Песах.

В то же время КПП останется открытым в обратном направлении, что позволит гражданам Еврейского государства вернуться из Синая в Израиль. Иностранные граждане могут въезжать на Синайский полуостров свободно.

Ранее израильтян предупреждали воздержаться от поездок на Синай, но решение помешать им въезжать туда было принято после того, как угрозы терактов стали более опасными. Не могут не беспокоить власти и два теракта, которые произошли в коптских церквях в Вербное воскресенье, 9 апреля.

"В последние несколько месяцев ISIS продолжило свою деятельность и активизировались. Цель многих их действий на Синае - навредить Израилю. В ближайшее время ISIS на Синае планирует совершить террористические нападения на туристов, в том числе израильтян.

Мы просим израильские семьи, которые в настоящее время находятся на Синайском полуострове, связаться с нами, чтобы мы незамедлительно проинформировали их об угрозе. Израильтянам, которые планируют отправиться на Синай, мы советуем воздержаться от этого", - говорится в заявлении контртеррористического бюро Израиля.
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