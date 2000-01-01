10.04 11:29 MIGnews.com

Израиль будет лечить сирийцев, но гражданство они не получат

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Израиль продолжит оказывать медицинскую помощь сирийцам, ставшим жертвами гражданской войны в собственной стране, но ни в коем случае не примет никаких беженцев из соседнего государства. Об этом радио Галей ЦАХАД министр энергетики Юваль Стейниц заявил в понедельник, 10 апреля. В противном случае Палестинская администрация может возобновить требование о приеме в Израиль палестинцев из Сирии."Вы должны различать две вещи. Лечить раненых – это одно, а принимать гражданских лиц, как беженцев – это совсем другое", - сказал Штайниц."Технически (и пока что лишь технически) мы собираемся включить детей из Идлиба, пострадавших от химического или другого оружия. Такова наша политика", - подчеркнул он.Стоит отметить, что до сих пор Израиль помогал лишь сирийцам из приграничных районов, а Идлиб, как известно, находится практически на противоположном конце Сирии, рядом с границей Турции.Напомним, что днем ранее военно-политический кабинет Израиля рассмотрел предложение министра разведки Исраэля Каца о приеме на лечение сирийских детей, пострадавших в Идлибе. Инициативу поддержи все члены кабинета, кроме главы Минобороны Авигдора Либермана, который опасается затруднений для этого шага со стороны Турции, где проходят лечение многие из жертв химатаки.Министр Штайниц настаивает на том, что принимаемым Израилем сирийцам ни в коем случае нельзя предоставлять гражданство."В мире достаточно стран, которые могут принимать беженцев в качестве граждан … мы отличаемся от остальных стран. Палестинцы постоянно пытаются перевезти в Израиль палестинских и арабских жителей. Мир огромен. Принимать раненых сирийцев – определенно да. Принимать жителей Сирии –определенно нет ", - добавил он.