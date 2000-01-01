Палестинец погиб в столкновениях с ЦАХАЛом

В ходе беспорядков на Западном берегу реки Иордан военнослужащие ЦАХАЛа застрелили палестинца.
Об этом в субботу. 10 марта сообщает РИА Новости.
По данным издания, израильские военные были вынуждены вмешаться в конфликт между поселенцами Ицхара и арабами, жителями деревни Уриф.
В ходе столкновения был убит один из участников беспорядков, 21-летний араб, Амер Шехаде, уточняет агентство.
Обстоятельства его гибели выясняются.
Отметим, что это второй палестинец, погибший за сутки на Западном берегу. Накануне в районе города Хеврона был убит молодой мужчина, принимавший участие в столкновениях с военными ЦАХАЛа. Убитый был застрелен израильскими военнослужащими в тот момент, когда собирался бросить в них бутылку с зажигательной смесью.