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Палестинец погиб в столкновениях с ЦАХАЛом | Фото:10.03 21:08   MIGnews.com

Палестинец погиб в столкновениях с ЦАХАЛом

В ходе беспорядков на Западном берегу реки Иордан военнослужащие ЦАХАЛа застрелили палестинца.

Об этом в субботу. 10 марта сообщает РИА Новости.

По данным издания, израильские военные были вынуждены вмешаться в конфликт между поселенцами Ицхара и арабами, жителями деревни Уриф.

В ходе столкновения был убит один из участников беспорядков, 21-летний араб, Амер Шехаде, уточняет агентство.

Обстоятельства его гибели выясняются.

Отметим, что это второй палестинец, погибший за сутки на Западном берегу. Накануне в районе города Хеврона был убит молодой мужчина, принимавший участие в столкновениях с военными ЦАХАЛа. Убитый был застрелен израильскими военнослужащими в тот момент, когда собирался бросить в них бутылку с зажигательной смесью.
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