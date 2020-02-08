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Арабский телеведущий: сионизм – успешнейший проект 20 века | Фото:10.02 10:09   MIGnews.com

Арабский телеведущий: сионизм – успешнейший проект 20 века

Известный ведущий телеканала "Аль-Джазира" Фейсал аль-Кассем назвал сионизм самым успешным проектом 20 столетия.

К такому выводу он пришел, проведя опрос на арабском языке, передает The Times of Israel.

"Большинство арабов, когда хотят кого-то оскорбить, называют его "сионистом", сознавая, что именно сионистский проект является самым успешным в прошлом столетии. В то время, как проекты арабов, и особенно арабский национализм, провалились. Потому, когда вы используете слово "сионист" как оскорбление, вы должны сначала приблизиться к тому, чего достиг сионизм, и тогда мы поговорим", – написал он в Twitter

Кассем часто критиковал арабские режимы за антидемократическую политику во время своего шоу и в Twitter, где на его аккаунт подписано 5,5 миллиона человек. Многие начали критиковать журналиста. Подписчики напомнили аль-Кассему об "успешных проектах" коммунизма и нацизма. Также кто-то назвал ключом к успеху сионизма "торговлю оружием и органами". А кувейтский исследователь Мешал аль-Нами обозвал журналиста "прислужником сионистов".

Кассем попросил пользователей проголосовать в опросе о том, считают ли они израильские или арабские режимы более "продвинутыми, развитыми, демократическими и успешными". Большинство респондентов выбрали еврейское государство: 82% против 18,3%.

"Фейсал аль-Кассем прав. Сионистское движение добилось возвращения еврейского народа на родину и заново построило национальное государство на земле своих предков", – прокомментировал пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаниягу Офир Гендельман.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Адрей тем временем написал, что "сионист" – это не ругательство, а восхищение", добавив, что "Аль-Джазира – один из немногих телеканалов на арабском языке, который принимал израильских чиновников.


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