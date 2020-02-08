10.02 10:09 MIGnews.com

Арабский телеведущий: сионизм – успешнейший проект 20 века

هههه غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي — فيصل القاسم (@kasimf) February 8, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Известный ведущий телеканала "Аль-Джазира" Фейсал аль-Кассем назвал сионизм самым успешным проектом 20 столетия.К такому выводу он пришел, проведя опрос на арабском языке, передает The Times of Israel."Большинство арабов, когда хотят кого-то оскорбить, называют его "сионистом", сознавая, что именно сионистский проект является самым успешным в прошлом столетии. В то время, как проекты арабов, и особенно арабский национализм, провалились. Потому, когда вы используете слово "сионист" как оскорбление, вы должны сначала приблизиться к тому, чего достиг сионизм, и тогда мы поговорим", – написал он в TwitterКассем часто критиковал арабские режимы за антидемократическую политику во время своего шоу и в Twitter, где на его аккаунт подписано 5,5 миллиона человек. Многие начали критиковать журналиста. Подписчики напомнили аль-Кассему об "успешных проектах" коммунизма и нацизма. Также кто-то назвал ключом к успеху сионизма "торговлю оружием и органами". А кувейтский исследователь Мешал аль-Нами обозвал журналиста "прислужником сионистов".Кассем попросил пользователей проголосовать в опросе о том, считают ли они израильские или арабские режимы более "продвинутыми, развитыми, демократическими и успешными". Большинство респондентов выбрали еврейское государство: 82% против 18,3%."Фейсал аль-Кассем прав. Сионистское движение добилось возвращения еврейского народа на родину и заново построило национальное государство на земле своих предков", – прокомментировал пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаниягу Офир Гендельман.Представитель ЦАХАЛ Авихай Адрей тем временем написал, что "сионист" – это не ругательство, а восхищение", добавив, что "Аль-Джазира – один из немногих телеканалов на арабском языке, который принимал израильских чиновников.