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Ганц-Нетаниягу: объясни в Кнессете ситуацию на юге | Фото:10.02 09:26   MIGnews.com

Ганц потребовал от Нетаниягу разобраться с Газой

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу присутствия на специальной сессии Кнессета по проблеме терроризма в секторе Газа и сдерживания со стороны Израиля.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Как глава крупнейшей партии в Израиле, я требую, чтобы вы пришли завтра на пленарное заседание Кнессета и проинформировали жителей Газы, жителей Израиля и весь Кнессет о шагах, которые вы намерены продвигать, и о планах правительства, если таковые имеются, чтобы изменить сумасшедшую реальность, в которой матери с детьми бегают в убежище каждую ночь, а взрывные воздушные шары приземляются на детские сады", – обратился Ганц.

По его словам, в последние несколько недель Нетаниягу нашел время для встреч по всему миру "в роскошных залах, предназначенных для обслуживания его избирательной кампании".

"В свете растущей эскалации и невыносимого положения жителей я требую, чтобы вы доложили на пленарном заседании Кнессета и нашли время заняться делами Израиля", – подчеркнул Ганц.


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