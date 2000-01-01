10.02 06:32 MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал базы террористов в Газе

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Ночью 10 февраля ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам ХАМАСа в Газе, сообщает 12-й канал израильского ТВ.Атака произведена в ответ на ракетный обстрел Негева вечером 9 февраля.Пресс-служба ЦАХАЛа объявила о том, что атакованы две позиции ХАМАСа.Сами палестинцы сообщают о том, что атакованы “военные объекты палестинского сопротивления”. Палестинцы говорят, что один объект атакован в Хан Юнис, а второй - в Дир эдь -Балах.Министр обороны Нафтали Беннет заявил: “Беззаконное поведение лидеров ХАМАСа приближает смертоносную акцию против них. Мы не будем о ней объявлять - и ни у кого не будет иммунитета против нее”.