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ПА неожиданно отозвала резолюцию против `сделки века` | Фото: AFP10.02 20:17   MIGnews.com

ПА неожиданно отозвала резолюцию против "сделки века"

Палестинская делегация отозвала проект резолюции против мирного плана президента США Дональда Трампа из Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на дипломатические источники.

На такой шаг ПА пошла, поскольку делегатам не удалось заручиться достаточной международной поддержкой.

Что примечательно, проект разрабатывался при активном участии Туниса. Черновик резолюции был распространен среди членов СБ ООН 5 февраля. Палестинский постпред Рияд Мансур призывал страны ООН выступить соавторами проекта, однако этого так и не произошло.

Он думал, что вето в Совбезе позволит показать, что "все международное сообщество выражает единую позицию в отношении плана Белого дома".

По словам источников, если бы Тунис и Индонезия поддержали резолюцию, документ собрал бы минимум для его принятия – 15 голосов.

По данным издания, решение отозвать проект был принят после того, как США представили ряд поправок, среди которых, в частности, все упоминания о Восточном Иерусалиме.

Стоит отметить, что 10 февраля правительство Туниса отправило в отставку своего представителя в ООН Монсефа Баати по обвинению в том, что он не советовался с министерством иностранных дел по ключевым вопросам. Одним из таких является предложенный президентом США план.

"Причина отставки – исключительно профессиональная. Он не справлялся со своими обязанностями и не взаимодействовал с министерством касательно важных тем, обсуждавшихся в ООН", – сообщила пресс-служба МИД Туниса.

По словам дипломатических источников, "сделка века" и послужила толчком для увольнения Баати.


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