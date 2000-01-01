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Египетская делегация прибыла в Газу | Фото:10.02 16:43   MIGnews.com

Египетская делегация прибыла в Газу

В понедельник, 10 февраля, в сектор Газа прибыла делегация из Египта, возглавляемая главой палестинского отдела египетской разведки генералом-майором Ахмадом Абдель-Халиком.

Об этом сообщает Maan.

Делегация попала на территорию анклава, воспользовавшись КПП "Эрез". Последнее посещение Газы прошло в сентябре прошлого года.

Делегация проведет инспекцию границы между сектором и Египтом и встретится с руководством ХАМАСа. На переговорах пойдет речь о необходимости соблюдения условий прекращения огня с Израилем.


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