10.02 16:43 MIGnews.com
Египетская делегация прибыла в Газу
В понедельник, 10 февраля, в сектор Газа прибыла делегация из Египта, возглавляемая главой палестинского отдела египетской разведки генералом-майором Ахмадом Абдель-Халиком.
Об этом сообщает Maan.
Делегация попала на территорию анклава, воспользовавшись КПП "Эрез". Последнее посещение Газы прошло в сентябре прошлого года.
Делегация проведет инспекцию границы между сектором и Египтом и встретится с руководством ХАМАСа. На переговорах пойдет речь о необходимости соблюдения условий прекращения огня с Израилем.
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