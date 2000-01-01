10.02 16:01 MIGnews.com

Гринблатт пристыдил Совбез за бездействие вокруг Израиля

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Бывший посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт призвал мировое сообщество осудить запуски ракет из Газы в направлении Израиля.Соответствующее послание он оставил на своей странице в Twitter из-за очередных обстрелов."Где осуждение со стороны других стран в отношении финансируемой Ираном деятельности ХАМАСа / "Исламского джихада", которые угрожают израильтянам и навлекают беды палестинцев в Газе", – задался он вопросом.По словам Гринблатта, это тот вопрос, которых Совет Безопасности ООН должен обсудить на этой неделе.