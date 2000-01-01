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Израиль призвал Совбез ООН осудить Иран | Фото:11.02 07:13   MIGnews.com

Израиль призвал Совбез ООН осудить Иран

Посол Израиля в ООН Дани Данон обратился к членам Совета Безопасности по поводу сбитого над Израилем иранского беспилотника.

Об этом в субботу, 10 февраля сообщает Arutz Sheva.

"Мы не в первый раз предупреждаем вас об опасных действиях Ирана, которые дестабилизируют ситуацию в нашем регионе. Этот инцидент доказывает, что каждое из этих предупреждений оказалось правильным. Израиль будет защищать своих граждан и не потерпит никаких нарушений своего суверенитета", - заявил Данон.

Данон призвал Совбез осудить действия Ирана и "положить конец иранским провокациям".

"Совет Безопасности должен осудить этот опасный шаг и немедленно положить конец иранским провокациям. Члены Совета не должны безучастно наблюдать, как Иран нарушает резолюции Совета Безопасности", - подчеркнул он.

Отметим, израильские самолеты предприняли первый налет на сирийские объекты после того как был сбит иранский беспилотник, нарушивший воздушную границу Израиля со стороны Сирии. Иран отрицал, что его беспилотник залетел на территорию Израиля. Во время налета израильских самолетов на объекты в Сирии один из них был сбит сирийской ракетой. Пилоты F-16 катапультировались, машина упала на территории Израиля. После этого израильтяне предприняли вторую массированную атаку, целью которой стали 12 объектов.
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