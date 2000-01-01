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`Хизбалла` объявила о новой стратегии в войне с Израилем | Фото:10.02 21:44   MIGnews.com

"Хизбалла" объявила о новой стратегии в войне с Израилем

Террористическая организация "Хизбалла" приветствовала сирийскую армию, проявившую "бдительность" и отразившую атаку ВВС Израиля.

"Сбитый израильский самолет – это только начало новой стратегической фазы, которая призвана положить конец доминированию вражеских ВВС в небе над Сирией и Ливаном".

Такое заявление обнародовало в субботу, 10 февраля, руководство ливанской террористической организации "Хизбалла", передает Ynet.

По словам представителя пресс-службы "Хизбаллы", армия Асада действовала "профессионально и мужественно, сбив израильский самолет F-16".

Он отметил, что ответ Сирии на израильскую агрессию ознаменовал "конец старых договоренностей".

Ранее официальные представители Ирана также выступили с аналогичным заявлением, обвинив Израиль в "распространении ложных сведений" по поводу ударов по Сирии. В частности, представитель МИД Ирана Бахрам Касеми назвал "смехотворными" сообщения о сбитом израильским ВВС беспилотнике иранского производства. В свою очередь в Сирии заявили, что этот БПЛА использовался для атак по террористам "Исламского государства", параллельно вновь обвинив Израиль в том, что он выступает заодно с ИГ.

Заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции Хусейн Салами заявил, что "Иран способен уничтожить все военные базы США и устроить ад сионистскому режиму". Вместе с тем он отказался комментировать информацию о том, что ВВС ЦАХАЛа сбили иранский БПЛА, проникший на территорию еврейского государства.

В Израиле проникновение беспилотника назвали "террористическим актом", предупреждая о "жестком и серьезном ответе".
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