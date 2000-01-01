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Теракт в Петах-Тикве совершил Абу Мазен 10.02 09:56   MIGnews.com

Теракт в Петах-Тикве совершил Абу Мазен

Рано утром 10 февраля силы безопасности Израиля провели обыски в доме террориста, днем ранее совершившего атаку в Петах-Тикве. В ходе рейда членов его семьи допросили, а также изъяли у них разрешения на работу в Израиле.



В израильской прессе имя террориста не раскрывается, но в палестинских СМИ его назвали 18-летним Садеком Насером Абу Мазеном из деревни Бейта аль-Фока, что к югу от Шхема.

Помимо этого в Самарии были арестованы шесть палестинцев, незаконно работающих в Израиле. В пресс-службе израильской армии напоминают, что часто такие "нарушители границы" совершают теракты.

Так как полиция запретила разглашать подробности расследования теракта, на данный момент остается неизвестным, было ли у Абу Мазена разрешение на работу в Израиле, либо же он был нелегалом.
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