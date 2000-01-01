10.02 09:17 MIGnews.com

ХАМАС: Теракт в Петах-Тикве – ответ на преступления Израиля

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Руководство террористической группировки ХАМАС приветствовало теракт, произошедший 9 февраля в Петах-Тикве, где арабский террорист открыл из самодельного оружия огонь по посетителям центрального рынка.В опубликованном заявлении ХАМАС назвал атаку "естественным ответом" на "преступления" Израиля. От имени организации ее представитель Хусам Бадран призвал "Сопротивление Западного берега совершать еще больше героических атак".Несмотря на это, ХАМАС не взял на себя ответственность за произошедшее.Напомним, что в результате террористической атаки три человека получили огнестрельные ранения и еще один был ранен ножом.