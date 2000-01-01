Освободить Иерусалим? Ведущий затроллил иранского дипломата

Во время программы журналист высмеивал клятву Ирана отомстить США и Израилю за убийство генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани, припомнив, как лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла в 2008 году грозился отомстить за смерть его предшественника Имада Мугния.
"Вы хотите "освободить" Иерусалим, верно? А что вы будете делать с Иерусалимом? С кем вы присоединитесь к Иерусалиму? Присоединитесь ли вы после "освобождения" с Багдадом, который – и это не мои слова – характеризуется, как самая грязная столица мира? Присоединитесь ли вы с Бейрутом, который стал крупнейшей свалкой Ближнего Востока? Присоединитесь ли вы с Дамаском, жители которого голодают? Присоединитесь ли вы с мятежниками хути в Сане?" – пошутил Кассем над дипломатом.
Все упомянутые журналистом города являются столицами, на которые Иран стремился расширить свое влияние.
"Если вы хотите "освободить" Иерусалим для меня, тогда я не хочу, чтобы вы освобождали его. Вчера я провел опрос. Никто не хочет, чтобы вы "освободили" Иерусалим для них", – продолжил он.
Что примечательно, из-за напора Кассема иранский дипломат так и не смог дать вразумительного ответа.