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Освободить Иерусалим? Ведущий затроллил иранского дипломата | Фото:10.01 21:09   MIGnews.com

Освободить Иерусалим? Ведущий затроллил иранского дипломата

Ведущий "Аль-Джазира" Фейсал аль-Кассем жестко "затроллил" иранского дипломата Амира аль-Мусави из-за утверждений, будто Тегеран собирается "освободить" Иерусалим от Израиля.

Это произошло во время интервью, которое вышло на этой неделе, передает The Times of Israel.

Во время программы журналист высмеивал клятву Ирана отомстить США и Израилю за убийство генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани, припомнив, как лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла в 2008 году грозился отомстить за смерть его предшественника Имада Мугния.

"Вы хотите "освободить" Иерусалим, верно? А что вы будете делать с Иерусалимом? С кем вы присоединитесь к Иерусалиму? Присоединитесь ли вы после "освобождения" с Багдадом, который – и это не мои слова – характеризуется, как самая грязная столица мира? Присоединитесь ли вы с Бейрутом, который стал крупнейшей свалкой Ближнего Востока? Присоединитесь ли вы с Дамаском, жители которого голодают? Присоединитесь ли вы с мятежниками хути в Сане?" – пошутил Кассем над дипломатом.

Все упомянутые журналистом города являются столицами, на которые Иран стремился расширить свое влияние.

"Если вы хотите "освободить" Иерусалим для меня, тогда я не хочу, чтобы вы освобождали его. Вчера я провел опрос. Никто не хочет, чтобы вы "освободили" Иерусалим для них", – продолжил он.

Что примечательно, из-за напора Кассема иранский дипломат так и не смог дать вразумительного ответа.


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