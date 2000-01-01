10.01 10:28 MIGnews.com

ЦАХАЛ снесет дома убийц израильских подростков

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ЦАХАЛ уведомил семьи террористов, виновных в терактах, в результате которых в 2019 году погибли двое израильских подростков, о планах снести их дома.Были изданы приказы о сносе домов трех террористов, причастных к двум смертельным нападениям: Махмуду Атуна, который был замешан в убийстве 7-го августа 2019 года 18-летнего студента ешивы Двира Сорека возле Мигдаль-Оз в Гуш-Эционе; Валид Ханатша, который 23 августа устроил взрыв возле источника Эйн-Бубин возле Долева, в результате которой 17-летняя Рина Шнерб погибла и был ранен ее отец и брат и его поддельника.Семьи трех террористов имеют возможность обжаловать приказы.ЦАХАЛ также уведомил семью Ахмеда Кунбы, что их дом, который он восстановили после сноса, снова разрушат. Кунба был частью террористической ячейки, которая два года назад убила раввина Разиэля Шеваха во время стрельбы в районе Хават-Гилада.Дом Кунбы был снесен объединенными силами ЦАХАЛа и пограничной полиции в апреле 2018 года.Источники в ЦАХАЛе сообщили, что в настоящее время оцениваются планы по сносу домов других террористов, причастных к взрыву, в результате которого погибла Рина Шнерб.