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Мать иерусалимского террориста лишена вида на жительство 10.01 09:15   MIGnews.com

Мать иерусалимского террориста лишена вида на жительство

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери лишил разрешения на постоянное проживание в Израиле матери террориста Фади аль-Кунбара, совершившего террористическую атаку в Армон Ха-Нацив 8 января.

Вместе с матерью лишены вида на жительство еще 12 родственников террориста. Речь идет о жесткой мере, не применявшейся до сих пор. Ее цель - предупредить будущие подобные атаки, и показать потенциальным террористам, что их действия прямо ударят по интересам их семей.

Дери, комментируя собственное решение заявил: “Данное решение символизирует новую эру в борьбе с террористами, которые используют свой легальный статус для совершения атак против гражданских. Начиная с этого момента мы будем проявлять нулевую терпимость в отношении тех, кто совершил атаки против Израиля и против членов их семей. С сегодняшнего дня каждый, кто планирует или размышляет о подобных акциях знает, что его семья заплатит за это тяжелую цену. Последствия будут серьезными и заходящими очень далеко - такие же, как и в отношении матери и родственников террориста, совершившего атаку в Армон Ха-Нацив.
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