10.01 08:01 MIGnews.com

Лучше бежать: 14 страниц правил применения оружия

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Известная израильская журналистка и музыкант Карни Эльдад опубликовала под таким названием колонку в газете Маарив.Лучше бежать. Даже если у меня есть оружие и меня научили из него стрелять и убивать. Эта война - сплошной туман, и всегда есть шанс влипнуть.Почему есть сомнения? Потому что все неясно. На офицерском курсе нам рассказывают о Чингисхане и Наполеоне, но никто не сказал нам, что арабы - наши враги, и они стремятся нас уничтожить. Нам не поставлена задача, и они не сказали нам, что такое победа. Нет сомнений в том, что происходит, когда ты делаешь ошибку. Ты получишь ноль поддержки. Как раз наоборот: система, которая должна тебя поддержать, замять дело, ограничиться дисциплинарным взысканием вместо этого устраивает показательный процесс, дабы продемонстрировать всему миру, как мы чисты и правы. И по пути враг это видит и понимает очень хорошо: с сегодняшнего дня солдат ЦАХАЛа ходит в наручниках. Между тем, этот приговор уже привел к четырем убитым.Ты сомневаешься - но твои враги нет. Они въедут в группу из 80 курсантов, и затем удостоверятся в том, что они убили, дав задний ход. Потому что твое сомнение дает им возможность это сделать. И их дерзость и безрассудство будут только расти, и чем больше мы будем колебаться, перед тем как нажать на спусковой крючок - тем больше они будут убивать нас.Резервисты , недавно вернувшиеся со сборов рассказывают, что им выдали 14-страничный документ - правила открытия огня. И это были только краткие инструкции. По прочтении этого документа никому не было ясно - когда стреляем, в кого и почему. Их офицеры сами этого не понимали. Вот такие молодцы, ЦАХАЛ.Процесс завершен. Из армии воинов мы превратились в армию плакс, прячущихся за стопкой юридических документов от момента истины - мы жертвуем наших солдат системе, которая предположительно должна их защищать. Механизм саморазрушения, от которого, нам казалось бы удалось себя освободить, продемонстрировал свою полную силу в тот момент, когда 80 вооруженных курсантов бросились наутек от террориста - и этот механизм будет показывать свою силу снова и снова.Статья Эльдад вышла после публикации официальной версии ЦАХАЛа, согласно которой солдаты бросились врассыпную от грузовика террориста "получив приказ". Одна из солдаток, находившаяся на смотровой площадке в момент атаки пишет в facebook: “Пожалуйста, прекратите слушать тех, кто не занимается расследованием и публикует нонсенс. Нет никакой связи с Эльором Азарией. Нельзя сравнивать грузовик, мчащийся со скоростью 100 км/ч и нейтрализованного террориста, лежащего на земле. Никто не боялся там стрелять . Люди боялись попасть под колеса, потому что там был террорист-маньяк с убийством в глазах”.