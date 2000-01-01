10.01 06:51 MIGnews.com

Террористическая атака в Шхеме. Нападавший убит

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Палестинский террорист атаковал солдат ЦАХАЛа с ножом во время операции в лагере беженцев аль-Фара, Шхем, и был убит.Солдаты спецназа Дувдуван проводили аресты в лагере. Палестинец побежал на них с ножом. Он не реагировал на приказания остановиться и предупредительный выстрел. Он был убит на месте.В ходе операции в аль-Фара по израильским силам открыли огонь. В солдат бросили самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал.По данным в палестинской прессе убитый - 32-летний Мухаммед ас-Салхи. После его атаки в лагере начались беспорядки.