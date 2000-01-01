Родственники террориста: Мы ничего не знали о теракте
Как уже сообщалось ранее, министр внутренних дел Израиля Арье Дери лишил вида на жительство мать и еще 11 родственников иерусалимского террориста Фади аль-Канбара, который 8 января направил свой грузовик в группу израильских солдат, убив 4 из них и ранив еще 16.
Прессе удалось пообщаться с родными террориста из квартала Джабель-Мукабер и выяснить, что они не понимают, за что их наказывают, ведь это не они совершили теракт и им даже не было известно о грядущем.
Times of Israel сообщает, что у аль-Канбара четверо детей – трех, пяти и шести с половиной лет, а самому младшему его сыну исполнилось лишь 7 месяцев. На вопрос, где их отец, дети с уверенностью отвечают: "В раю".
При этом всем террорист не проявлял открытой агрессии к евреям и даже долгое время работал с ними, а свой грузовик он починил лишь пару недель назад. Как оказалось, лишь для того, чтобы совершить теракт.
Побывали репортеры и в доме его отца, где была установлена траурная палатка, правда, без каких-либо плакатов с воспеванием теракта, без фотографий и флагов. Лишь тент и несколько стульев, на которых сидели старики в бедуинской одежде.
"Мы не знаем, что же там случилось. За час до всего он позвонил жене и попросил ее приготовить обед. Что произошло в промежутке между этим и терактом, нам неизвестно. Мы не можем этого понять", - говорят его родственники.
Другой родич террориста, представившийся Мухаммедом Али Савахрой, сказал: "Мне грустно за мать-еврейку, потерявшую сына или дочь. Да, мне грустно. У тех солдат тоже есть матери, которые растили их так, как им следовало жить. Возможно, вы удивитесь, но мы чувствуем их боль. Мы не против израильтян, не против евреев. Наоборот, мы хотим жить в мире со всеми. Но действия ваших солдат и полицейских вызывают ненависть среди нашей молодежи и желание мстить".
Сразу после атаки отец террориста Абу Наяль и сестра были арестованы, но на следующий день их отпустили на свободу.
"Если бы я избил своего сына, меня бы арестовали, не так ли? Но почему меня наказывают за поступки моего сына, когда ему уже больше 18 лет? В чем смысл? Почему вы наказываете его семью? Мы ничего не сделали, мы ничего не знали", - говорит Абу Наяль.
На вопрос по поводу того, что брату террориста было известно о его планах, другой их родственник, Абу Али, ответил: "Если бы я знал, что мой сын что-то замышляет, то, клянусь, я бы связали его руки. Но мы ничего не знали. Он был тихим, очень тихим и аполитичным человеком, не поддерживал ни ХАМАС, ни ФАТХ, никогда не был в тюрьме. И хотя писали, что он сидел за преступление против безопасности, это не так. Не было никаких предпосылок к случившемуся.
И о каком "Исламском государстве" вы вообще говорите? Мы против "Исламского государства". Мы вам тут не салафиты, ни в коем случае. Ваш ШАБАК всех тут знает – кто из ФАТХа, кто из ХАМАСа. И вдруг откуда-то появилось "Исламское государства"? Это все фокусы вашего премьера".