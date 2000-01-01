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`Теракт в Иерусалиме - проявление трусости сионистов` | Фото: IDFSpokesperson/Twitter10.01 16:45   MIGnews.com

"Теракт в Иерусалиме - проявление трусости сионистов"

В ливанской террористической группировке "Хизбалла" приветствовали автомобильный теракт, совершенный 8 января в Иерусалиме против израильских солдат.

В опубликованном заявлении боевиков атаку называют подтверждением того, что палестинцы все еще привержены сопротивлению "оккупации" как единственному способу освобождения своей, так называемой, "родины". Теракт в "Хизбалле" также считают демонстрацией "мощи" палестинцев и "трусости" спецподразделений израильской армии.

"Сионистский режим является источником терроризма, пустившего корни по всему региону, причиной всех страданий нашей уммы (религиозной общины мусульман – ред.)", - заявили в "Хизбалле".

Напомним, что теракт произошел 8 января в столичном районе Армон Ха-Нацив, где находившийся за рулем грузовика житель Восточного Иерусалима Фади аль-Канбар врезался в группу солдат ЦАХАЛа, вышедших из автобуса во время экскурсии. В результате случившегося погибли четверо израильских: Яэль Якутиэль (20 лет), Шир Хаджадж (22 года), Шира Цур (20 лет) и Эрез Орбах (20 лет). Их похороны состоялись на следующий день после трагедии.

Все еще остаются в больнице четверо военнослужащих ЦАХАЛа, включая одну солдатку, которая все еще находится в критическом состоянии.
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