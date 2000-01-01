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10.01 11:29   MIGnews.com

Мать террориста получила вид на жительство обманом

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Он рассказал новые подробности о семье иерусалимского террориста Фади аль-Кунаби.

Отец террориста в 1988 “развелся” с первой женой и женился на второй жене - матери террориста, которая в то время была жительницей Рамаллы. После этого ей был предоставлен статус постоянного резидента Израиля на основании закона об объединении семей.

Отец, на самом деле, не развелся с первой женой, от которой у него было семеро детей, а взял вторую, которая родила ему еще 12. Все они - резиденты Израиля получающие все соответствующие льготы.

Два брата террориста открыто симпатизируют Исламскому Государству.

Дери, узнав подробности дела, немедленно лишил мать террориста и еще 12 родственников.

Н вопрос о том, каков теперь легальный статус матери, Дери ответил: “Она теперь находится на территории Израиля незаконно. Я отдал министру полиции распоряжение о том, чтобы тот принял меры к ее депортации”.
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