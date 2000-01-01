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Обращенного в иудаизм палестинца освободили из тюрьмы | Фото:09.12 08:30   MIGnews.com

Хеврон: палестинца, обращенного в иудаизм, пытали в тюрьме

Палестинец, принявший иудаизм, был освобожден из тюрьмы Хеврона, в которой его пытали.

После освобождения Дэвид Бен Авраам, бывший Самех Зейтун, был доставлен в "Ихуд Хацала" в Иерусалиме, где прошел медицинское обследование, после чего был переведен в больницу "Шаарей-Цедек".

Авраам провел 58 дней в тюрьме, прежде чем его выпустили. Он был задержан в октябре вооруженными людьми, когда навещал своего сына на Западном берегу.

"Они надели на меня наручники и посадили в тюрьму. Охранники сказали всем, что что я был евреем. Заключенные нападали на меня, душили и сильно избивали. Мне отказали в воде. Я терял сознание три раза, прежде чем они отвезли меня в больницу", – сказал он.

По словам новообращенного еврея, его держали в одиночной камере, а еды, которую давали, не "хватило бы и мыши". Мужчину пытались убедить вновь обратиться в ислам, но он сразу отказался.

"Я решил стать частью еврейского народа, и я не собираюсь возвращаться", – добавил он.

Один из лидеров еврейской общины в Хевроне Хаим Перег работал над тем, чтобы обеспечить освобождение Авраама.

"После жестоких пыток, которым он подвергся, и в хорошо организованной операции мы вытащили Зейтуна из тюрьмы, в которую его бросили после того, как он был похищен возле перекрестка Кармей-Цур на Йом Кипур", – рассказал Перег.


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