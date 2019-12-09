09.12 19:14 MIGnews.com

В Иерусалиме изуродовали десятки арабских авто

ניקוב הצמיגים בשועפט | נוכחות מוגברת של המשטרה בשכונה עקב האירוע הבוקר. חוסיין אבו חדיר, אביו של מוחמד שנרצח ב-2014 על ידי שלושה יהודים לדב גיל-הר: "פינצ'רו גם את האוטו של הבן שלי, אי אפשר לחיות ככה, אין ביטחון אין כלום"@SuleimanMas1 #ערבערב pic.twitter.com/aACnWvrMA1 — כאן חדשות (@kann_news) December 9, 2019

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В районе Шуафат (Иерусалим), в котором проживает преимущественно арабское население, более 160 автомобилей были расписаны антиарабскими лозунгами.Полиция подозревает, что соответствующее преступление совершено на почве ненависти. В частности, у машин проколоты шины или вовсе сняты колоса. Надписи на иврите гласят: "Арабы = враги", "В стране нет места для врагов", "Когда евреям наносят удар, мы не молчим".Полиция продолжает поиски подозреваемых, которые скрылись с места происшествия. Местный чиновник сообщил в комментарии Kan, что виновниками, согласно отснятому материалу, были местные евреи. Правоохранители подозревает, что речь идет об очередной акции "таг мехир" (акции возмездия).