Израиль: прогресса с ХАМАСом по обмену заключенными нет
Израиль опровергает информацию арабоязычных СМИ о том, что есть прогресс в переговорах с ХАМАСом по поводу обмена заключенными.
Об этом заявил координатор по делам пленных и пропавших без вести Ярон Блюм в комментарии The Jerusalem Post.
"Несмотря на наши попытки, никакого реального прогресса в этом вопросе не существует", – отметил он.
По словам представителя Израиля, с ХАМАСом ведутся непрямые переговоры. По сообщениям арабских СМИ, представители обеих сторон в течение нескольких дней в одном отеле. Египетская служба безопасности выступает посредником между делегациями и передает свои предложения между ними.
Ранее в арабоязычных СМИ появилась информация, будто между Израилем и ХАМАСом наметился прогресс в переговорах по поводу обмена заключенными. Якобы стороны обсуждают возможность возвращения израильских гражданских Авера Менгисту и Хишама ас-Саида в обмен на 25 палестинцев, а также тел погибших солдат ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля.