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Израиль: прогресса с ХАМАСом по обмену заключенными нет | Фото:09.11 21:04   MIGnews.com

Израиль: прогресса с ХАМАСом по обмену заключенными нет

Израиль опровергает информацию арабоязычных СМИ о том, что есть прогресс в переговорах с ХАМАСом по поводу обмена заключенными.

Об этом заявил координатор по делам пленных и пропавших без вести Ярон Блюм в комментарии The Jerusalem Post.

"Несмотря на наши попытки, никакого реального прогресса в этом вопросе не существует", – отметил он.

По словам представителя Израиля, с ХАМАСом ведутся непрямые переговоры. По сообщениям арабских СМИ, представители обеих сторон в течение нескольких дней в одном отеле. Египетская служба безопасности выступает посредником между делегациями и передает свои предложения между ними.

Ранее в арабоязычных СМИ появилась информация, будто между Израилем и ХАМАСом наметился прогресс в переговорах по поводу обмена заключенными. Якобы стороны обсуждают возможность возвращения израильских гражданских Авера Менгисту и Хишама ас-Саида в обмен на 25 палестинцев, а также тел погибших солдат ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля.


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