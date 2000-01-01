Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Палестинцы против канатной дороги: `уничтожит наследие` | Фото:09.11 20:35   MIGnews.com

Палестинцы против канатной дороги: "уничтожит наследие"

Израильский план по прокладке канатной дороги через Иерусалим к стенам Старого города разозлил палестинцев.

Они утверждают, что это "уничтожит их наследие", передает Ynet.

По словам палестинцев, запланированный маршрут приведет к тому, что канатные дороги будут находиться всего в нескольких метрах над их домами в Восточном Иерусалиме и вызовут волнения. А Ханан Ашрави (ООП) и вовсе назвал план незаконным.

"Израильский проект канатной дороги является непристойным нарушением культурного, исторического, духовного, географического и демографического характера Иерусалима", – пожаловался он.

Тем временем, туристы и гиды наоборот приветствовали проект, отметив, что дорога сократит время в пути т уменьшит пробки на дорогах.

"Канатная дорога – очень эффективный способ оценить красоту этого места", – сказал турист Филиппин.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:04
Израиль: прогресса с ХАМАСом по обмену заключенными нет
20:17
Либерман предъявит ультиматум Нетаниягу и Ганцу
19:59
Израиль и ХАМАС ведут переговоры по обмену заключенными
19:27
Проезд в Нахараим закрыт для израильтян
19:04
Иран: сухопутные войска готовы к бою
18:40
Палестинец прорвался через забор безопасности
18:21
Видео: в Галилее на полицейского сбросили бетонный блок  
18:15
Тегеран озвучил сроки для выхода из ядерной сделки
17:50
Сирия: ожесточенные бои между войсками Асада и Эрдогана
17:22
Названы лучшие клипы десятилетия  
17:00
Эрдоган: армия Турции выйдет из Сирии при одном условии
16:38
Грузины взбунтовались против фильма о гей-любви
16:02
Все из "Мстителей": Disney назвала кандидатов на "Оскар"
15:40
Иран: сбитый БПЛА – израильский разведчик
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus