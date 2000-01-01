Палестинцы против канатной дороги: "уничтожит наследие"
Израильский план по прокладке канатной дороги через Иерусалим к стенам Старого города разозлил палестинцев.
Они утверждают, что это "уничтожит их наследие", передает Ynet.
По словам палестинцев, запланированный маршрут приведет к тому, что канатные дороги будут находиться всего в нескольких метрах над их домами в Восточном Иерусалиме и вызовут волнения. А Ханан Ашрави (ООП) и вовсе назвал план незаконным.
"Израильский проект канатной дороги является непристойным нарушением культурного, исторического, духовного, географического и демографического характера Иерусалима", – пожаловался он.
Тем временем, туристы и гиды наоборот приветствовали проект, отметив, что дорога сократит время в пути т уменьшит пробки на дорогах.
"Канатная дорога – очень эффективный способ оценить красоту этого места", – сказал турист Филиппин.