Израиль и ХАМАС ведут переговоры по обмену заключенными
Израильская делегация отправилась в Каир для переговоров по обмену заключенными с террористами ХАМАС.
Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на арабоязычные СМИ.
Уточняется, что в состав делегации входят "высокопоставленные израильские чиновники". Они обсуждают возможность возвращения израильских гражданских Авера Менгисту и Хишама ас-Саида, а также тел погибших солдат ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля.
По словам источника, в обмен Израиль готов вернуть ХАМАСу "неназванное число" убитых палестинцев. Более того, рассматривается возможность освобождения половины от 50-ти палестинских заключенных.