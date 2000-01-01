Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль и ХАМАС ведут переговоры по обмену заключенными | Фото:09.11 19:59   MIGnews.com

Израиль и ХАМАС ведут переговоры по обмену заключенными

Израильская делегация отправилась в Каир для переговоров по обмену заключенными с террористами ХАМАС.

Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на арабоязычные СМИ.

Уточняется, что в состав делегации входят "высокопоставленные израильские чиновники". Они обсуждают возможность возвращения израильских гражданских Авера Менгисту и Хишама ас-Саида, а также тел погибших солдат ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля.

По словам источника, в обмен Израиль готов вернуть ХАМАСу "неназванное число" убитых палестинцев. Более того, рассматривается возможность освобождения половины от 50-ти палестинских заключенных.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:04
Израиль: прогресса с ХАМАСом по обмену заключенными нет
20:35
Палестинцы против канатной дороги: "уничтожит наследие"
20:17
Либерман предъявит ультиматум Нетаниягу и Ганцу
19:27
Проезд в Нахараим закрыт для израильтян
19:04
Иран: сухопутные войска готовы к бою
18:40
Палестинец прорвался через забор безопасности
18:21
Видео: в Галилее на полицейского сбросили бетонный блок  
18:15
Тегеран озвучил сроки для выхода из ядерной сделки
17:50
Сирия: ожесточенные бои между войсками Асада и Эрдогана
17:22
Названы лучшие клипы десятилетия  
17:00
Эрдоган: армия Турции выйдет из Сирии при одном условии
16:38
Грузины взбунтовались против фильма о гей-любви
16:02
Все из "Мстителей": Disney назвала кандидатов на "Оскар"
15:40
Иран: сбитый БПЛА – израильский разведчик
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus