09.11 18:40 MIGnews.com

Палестинец прорвался через забор безопасности

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В субботу, 9 ноября, бойцы ЦАХАЛ задержали палестинца, прорвавшегося через забор безопасности из сектора Газа.По данным пресс-службы армии, это случилось на южном участке.Израильские военные быстро поймали палестинца. По предварительным данным мужчина не был вооружен.Его отправили на допрос. Подробности не уточняются. Что примечательно, подобные случаи не являются редкостью на границе. Часто палестинцы прорываются с оружием, однако ЦАХАЛ перехватывает нарушителей.