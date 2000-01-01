09.08 08:12 MIGnews.com

ЦАХАЛ готов к эвакуации поселений на границе с Газой

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Высокопоставленный командир ЦАХАЛа в интервью с военным корреспондентом радио Галей ЦАХАЛ Цахи Дабушем заявил, что Израиль “близок к операции в Газе как никогда раньше”.Офицер сказал: “Мы более близки к битве, чем к урегулированию. Мы перебросим подкрепления на юг”.Офицер сказал, что “в случае возникновения необходимости мы эвакуируем жителей населенных пунктов на границе с Газой”.Офицер подчеркнул, что ЦАХАЛ более не будет действовать по формуле “тишина в ответ на тишину”, когда он ограничивался обстрелами постов ХАМАСа в ответ на любые провокации. Офицер подчеркнул, что началом любого урегулирования в Газе станет возвращение ХАМАСа к признанию тех условий, на которых окончилась операция “Нерушимая Скала”.Офицер подчеркнул, что “нашем распоряжении - огромные возможности”, и что “ХАМАС не диктует нам условий, мы решаем что и когда делать”.Радио Галей ЦАХАЛ передает, что в последние дни на рассмотрение правительства Израиля министром образования Нафтали Беннетом был внесен проект разоружения Газы, предусматривающий крупномасштабную операцию ЦАХАЛа в Газе. В рамках операции потребуется эвакуировать населенные пункты на границе - по меньшей мере те, что находятся на расстоянии три- четыре километра от Газы. Это связано с тем, что они попадают под минометные обстрелы, защитить от которых гражданское население чрезвычайно трудно.Также сообщается о том, что план Беннета не предусматривает оккупации Газы и масштабной сухопутной операции.