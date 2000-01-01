09.08 07:14 MIGnews.com

На границе с Газой отменены летние лагеря и работы в поле

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Командование службы тыла издало приказ гражданским о том, как следует себя вести в ситуации эскалации военных действий на границе с Газой.Отменены летние детские лагеря (кайтанот), работать разрешается лишь в местах, оборудованных бомбоубежищах.Служба тыла также предупредила о том, что работа на сельскохозяйственных предприятиях и в поле запрещена.Прием граждан в государственных учреждениях осуществляться не будет.