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09.08 07:14   MIGnews.com

На границе с Газой отменены летние лагеря и работы в поле

Командование службы тыла издало приказ гражданским о том, как следует себя вести в ситуации эскалации военных действий на границе с Газой.

Отменены летние детские лагеря (кайтанот), работать разрешается лишь в местах, оборудованных бомбоубежищах.

Служба тыла также предупредила о том, что работа на сельскохозяйственных предприятиях и в поле запрещена.

Прием граждан в государственных учреждениях осуществляться не будет.


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