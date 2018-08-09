09.08 07:03 MIGnews.com

Израиль нанес удары по 140 целям в Газе

צה"ל תקף הלילה מהאוויר יותר ממאה מטרות צבאיות של חמאס. צה"ל תקף עשרה מתחמים צבאיים של ארגון הטרור לאורך רצועת עזה ובהם מתחמי ייצור, יעדי התעצמות, אמצעי לחימה מתקדמים ויכולות מיוחדות pic.twitter.com/W3F4JdxkZL — חדשות עשר (@news10) August 9, 2018

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Израильские СМИ сообщают о третьей волне атак ВВС ЦАХАЛа за ночь по целям ХАМАСа в Газе.Рано утром 9 августа нанесены удары по 20 военным целям - тренировочным лагерям, складам оружия и морскому центру ХАМАСа. Также нанесен удар по ракетному звену, обстрелявшему юг Израиля.Нанесены удары по пяти комплексам обучения ХАМАСа и месту встреч террористов в Хан Юнис.Всего, с вечера 8 июля, нанесены удары по 140 целям в Газе.Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “ЦАХАЛ обеспечит безопасность граждан Израиля и готов к любым сценариям. Террористическая организация ХАМАС несет всю ответственность за эскалацию”.