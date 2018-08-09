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Израиль нанес удары по 140 целям в Газе 09.08 07:03   MIGnews.com

Израиль нанес удары по 140 целям в Газе

Израильские СМИ сообщают о третьей волне атак ВВС ЦАХАЛа за ночь по целям ХАМАСа в Газе.

Рано утром 9 августа нанесены удары по 20 военным целям - тренировочным лагерям, складам оружия и морскому центру ХАМАСа. Также нанесен удар по ракетному звену, обстрелявшему юг Израиля.

Нанесены удары по пяти комплексам обучения ХАМАСа и месту встреч террористов в Хан Юнис.

Всего, с вечера 8 июля, нанесены удары по 140 целям в Газе.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “ЦАХАЛ обеспечит безопасность граждан Израиля и готов к любым сценариям. Террористическая организация ХАМАС несет всю ответственность за эскалацию”.





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