09.08 06:36 MIGnews.com

Женщина тяжело ранена в результате обстрела Эшколь

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В результате ракетного обстрела израильского населенного пункта на территории регионального совета Эшколь шрапнелью тяжело ранен женщина.По сообщениям в израильских СМИ раненная - иностранная рабочая.По сообщениям в израильских СМИ раненная - иностранная рабочая из Таиланда.30-летняя женщина ранена в результате прямого попадания ракеты в дом. Она получила ранения в грудь и конечности. Еще несколько человек получили легкие ранения.Раненная эвакуирована в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве.