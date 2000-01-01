09.08 06:36 MIGnews.com
Женщина тяжело ранена в результате обстрела Эшколь
В результате ракетного обстрела израильского населенного пункта на территории регионального совета Эшколь шрапнелью тяжело ранен женщина.
По сообщениям в израильских СМИ раненная - иностранная рабочая.
По сообщениям в израильских СМИ раненная - иностранная рабочая из Таиланда.
30-летняя женщина ранена в результате прямого попадания ракеты в дом. Она получила ранения в грудь и конечности. Еще несколько человек получили легкие ранения.
Раненная эвакуирована в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве.
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