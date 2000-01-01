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Войны не будет | Фото: Israel Defense Forces/Flickr09.08 21:56   MIGnews.com

Войны не будет

В последние часы уходящего дня шансы на полномасштабную военную операцию в секторе Газа значительно снизились, сообщает "Гаарец" со ссылкой на источники в службах безопасности Израиля.

Руководство Еврейского государства полагает, что ХАМАС действительно хочет завершить последний виток эскалации, который окончился уничтожением штаб-квартиры группировки в Газе.

Напомним, что вечером 9 августа в Тель-Авиве состоялось заседание военно-политического кабинета, где главным вопросом на повестке дня, конечно же, была ситуация в Газе.

По данным издания, участники встречи сошлись на том, что, если ночь пройдет спокойно, новой военной операции в анклаве не будет.

Напомним, что начиная со среды палестинские боевики запустили по Израилю около 200 ракет, в ответ на что ВВС ЦАХАЛа поразили около 150 целей ХАМАСа.

Не прошло и нескольких часов после того, как террористы заявили после этого о прекращении огня, ракеты дальнего радиуса действия были выпущены по Беэр-Шеве – впервые после окончания "Нерушимой Скалы" в 2014 году.

Ответа ждать не довелось – израильская авиация уничтожила 5-этажное здание неподалеку от дома Исмаила Ханийе в лагере беженцев аль-Шати. По данным ЦАХАЛа, именно здесь располагался штаб ХАМАСа, однако местные жители уверяют, что здание не играло никакой политической роли, являясь центром искусства и общинным центром египтян.


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