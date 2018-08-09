Видео: ВВС ЦАХАЛа взорвали штаб ХАМАСа

#فيديو آخر يظهر لحظة استهداف الاحتلال لمبنى مؤسسة المسحال الثقافية pic.twitter.com/NvKnPDGBwP— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 9, 2018
#شاهد..فيديو عن قرب يوثق لحظة قصف الاحتلال مبنى مؤسسة المسحال الثقافية غرب مدينة #غزة pic.twitter.com/BuaQp5mg2E— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 9, 2018
طفل يتحدث عن قاعة التمثيل والمسرح التي مثل بها ودمرتها "#إسرائيل" اليوم.— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 9, 2018
تصوير مراسلنا: @TalalNabih #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/iACxjrXwiC