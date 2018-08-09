Видео: ВВС ЦАХАЛа взорвали штаб ХАМАСа

09.08 20:34 MIGnews.com

طفل يتحدث عن قاعة التمثيل والمسرح التي مثل بها ودمرتها "#إسرائيل" اليوم.

تصوير مراسلنا: @TalalNabih #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/iACxjrXwiC