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Видео: ВВС ЦАХАЛа взорвали штаб ХАМАСа 09.08 20:34   MIGnews.com

Видео: ВВС ЦАХАЛа взорвали штаб ХАМАСа

В палестинских СМИ опубликованы видео момента взрыва пятиэтажного здания в западной части Газы, использовавшегося в качестве штаба ХАМАСа.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что здание использовалось в качестве штаба службы внутренней безопасности Газы. Здание взорвано в ответ на ракетный обстрел Беэр-Шевы.











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