Ответ ЦАХАЛа на обстрел Беэр-Шевы: новые авиаудары по Газе
По информации палестинских СМИ, военно-воздушные силы Израиля начали новые авиаудары по террористическим целям на севере сектора Газа. Атаки возобновились после того, как выпущенная из палестинского анклава ракета "Град" взорвалась в предместье Беэр-Шевы.
Спустя несколько минут после начала израильских авианалетов в региональном совете Эшколь сработала ракетная сирена.
Начальник Южного командования генерал-майор Герци Халеви подтвердил, что ЦАХАЛ "атаковал качественные цели" в Газе "нанеся ХАМАСу большой урон".
"Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности, и если ХАМАС не хочет менять свой курс, ущерб сектору Газа увеличится", - сказал он.