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ЦАХАЛ наносит новые авиаудары по ХАМАСу 09.08 19:00   MIGnews.com

Ответ ЦАХАЛа на обстрел Беэр-Шевы: новые авиаудары по Газе

По информации палестинских СМИ, военно-воздушные силы Израиля начали новые авиаудары по террористическим целям на севере сектора Газа. Атаки возобновились после того, как выпущенная из палестинского анклава ракета "Град" взорвалась в предместье Беэр-Шевы.

Спустя несколько минут после начала израильских авианалетов в региональном совете Эшколь сработала ракетная сирена.

Начальник Южного командования генерал-майор Герци Халеви подтвердил, что ЦАХАЛ "атаковал качественные цели" в Газе "нанеся ХАМАСу большой урон".

"Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности, и если ХАМАС не хочет менять свой курс, ущерб сектору Газа увеличится", - сказал он.



Согласно палестинским СМИ, целью израильских ВВС было здание к западу от города Газа. После того, как авиация запустила по цели сразу несколько ракет, здание было практически целиком разрушено.

В министерства здравоохранения Газы сообщают о семи пострадавших в результате последнего раунда авиаударов.


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