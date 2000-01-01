Беэр-Шева впервые за 4 года подверглась ракетной атаке
Сегодня днем в Беэр-Шеве раздались взрывы – палестинские террористы обстреляли этот город спустя примерно два часа после объявления прекращения огня.
Беэр-Шева была атакована впервые после окончания операции "Нерушимая Скала". И хотя ни о пострадавших, ни повреждениях частной собственности не сообщается, это вряд ли может свидетельствовать о каком-либо долгосрочном перемирии с ХАМАСом.
Перед атакой в городе раздались сирена ракетной тревоги. Также "Цева адом" сработала в предместье Беэр-Шевы – в общинах Омер и Лакия.
Вскоре правоохранительные органы сообщили, что один из снарядов взорвался к северу от города. Сообщалось, что полицейские саперы прибыли, чтобы нейтрализовать неразорвавшуюся ракету "Град", однако вскоре стражи порядка уточнили, что на месте происшествия были обнаружены лишь обломки.
В сети циркулирует видео предположительного места взрыва:
Градоначальник Беэр-Шевы Рувик Данилович призвал местных жителей не паниковать. Он все еще ждет от полицейских дополнительной информации.
"Ни одна страна не позволит подрывать безопасность своих жителей. Это разумно, что правительство ведет переговоры, но должны быть красные линии", - сказал он в эфире "Кан".
Пока ни одна из палестинских группировок не взяла на себя ответственность за обстрел, однако палестинские СМИ сообщают о артиллерийском обстреле позиций ХАМАСа в секторе Газа, который практически совпал по времени с атакой на Беэр-Шеву. Впрочем, связаны ли эти события, остается неизвестным.