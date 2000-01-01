09.08 16:21 MIGnews.com
Неразорвавшийся "Град" в Беэр-Шеве: работают саперы
На фоне сегодняшнего ракетного обстрела Беэр-Шевы
ее градоначальник Рувик Данилович призвал местных жителей не паниковать и сохранять спокойствие.
"Я хочу заверить жителей, что, несмотря на атаку, на данный момент особых указаний не поступало. Сохраняйте терпение", - заявил он 9 августа.
Тем временем, очевидно, не все запущенные из Газы по городу снаряды сработали. В частности в пределах Беэр-Шевы была обнаружена неразорвавшаяся ракета – как сообщается, это "Град".
На месте работают полицейские саперы.
О потерпевших или разрушениях в результате атаки не сообщается.
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