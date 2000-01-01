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Неразорвавшийся `Град` в Беэр-Шеве: работают саперы | Фото: Israel Defense Forces/Flickr09.08 16:21   MIGnews.com

Неразорвавшийся "Град" в Беэр-Шеве: работают саперы

На фоне сегодняшнего ракетного обстрела Беэр-Шевы ее градоначальник Рувик Данилович призвал местных жителей не паниковать и сохранять спокойствие.

"Я хочу заверить жителей, что, несмотря на атаку, на данный момент особых указаний не поступало. Сохраняйте терпение", - заявил он 9 августа.

Тем временем, очевидно, не все запущенные из Газы по городу снаряды сработали. В частности в пределах Беэр-Шевы была обнаружена неразорвавшаяся ракета – как сообщается, это "Град".



На месте работают полицейские саперы.

О потерпевших или разрушениях в результате атаки не сообщается.


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