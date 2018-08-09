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Террористы Газы: этот виток эскалации завершился 09.08 13:00   MIGnews.com

Террористы Газы: этот виток эскалации завершился

Террористические организации Газы издали совместное заявление, в котором сообщают, что “этот виток эскалации завершился, теперь возвращения спокойствия зависит от Израиля”.

Соответствующее заявление транслировал катарский канал Al-Jazeera.

Высокопоставленный палестинский источник заявил: “Оккупация заплатит высокую цену и она не будет диктовать новых условий игры”.

В то же время, палестинские источники сообщают о том, что Израиль ранее отверг предложенные условия прекращения огня, и предупредил, что если ХАМАС не прекратит обстрелы до 16:00, то ЦАХАЛ начнет масштабную операцию в Газе. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Египетская разведка: Израиль отверг условия перемирия с ХАМАСом".

По оценкам в Газе, ХАМАС ждал с началом нового витка конфронтации до того, как делегация его высокопоставленных руководителей отбудет в Каир.

В Газе также сообщают о том, что нынешняя конфронтация началась случайно - после того, как солдаты ЦАХАЛа подумали, что попали под обстрел 7 августа, хотя, по версии ХАМАСа, “речь шла всего лишь о церемонии окончания военных курсов, в ходе которой была открыта стрельба”. В результате ответного удара ЦАХАЛа были убиты два снайпера ХАМАСа.

ХАМАС выждал, пока его высокопоставленные чиновники, прежде всего, Салах аль-Арури уедут в Каир на переговоры о долгосрочном прекращении огня, и только потом подвергли массированному ракетному обстрелу юг Израиля, в качестве мести за гибель двух боевиков организации.

Источник в израильской армии сообщил корреспонденту газеты Гаарец, что если бы ЦАХАЛ заранее знал о том, что речь идет о военной церемонии, а не о попытке обстрела израильского патруля, то танки ЦАХАЛа не стали бы открывать ответный огонь. На настоящий момент неизвестно, почему ЦАХАЛ не знал о церемонии окончания курсов ХАМАСа.


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