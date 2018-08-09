09.08 11:01 MIGnews.com

БиБиСи: Израиль убил беременную и младенца

.@BBCWorld this is a formal complaint by @IsraelMFA .This title is a deliberate misrepresentation of reality ( that’s the polite equivalent of “ this is a LIE”, if you don’t get it). Israelis were targeted by Hamas and IDF acts to protect them.Change it IMMEDIATELY!!! @IsraelMFA pic.twitter.com/pqjXuopXgO — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) August 9, 2018

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МИД Израиля обвинил британскую государственную корпорацию БиБиСи в преднамеренной лжи в ходе освещения ситуации на границе с Газой.БиБиСи опубликовала новость под заголовком “Израильские атаки убили беременную женщину и младенца”, но не упомянула о том, что речь идет об ответных атаках после ракетных ударов ХАМАСа по израильской территории.Пресс-представитель МИДа Эммануэль Нахшон ответил на публикацию твитом: “Это намеренно вводит в заблуждение! Израиль реагирует после того, как по его территории были выпущены более ста ракет, нацеленных против гражданских! Немедленно измените это!!”Через несколько часов БиБи Си изменила заголовок на “Воздушные удары по Газе убили женщину и ребенка после того, как ракеты взорвались в Израиле”.Нахшон заявил, что израильское посольство в Лондоне заявит официальный протест, поскольку оригинальный твит БиБиСи по прежнему не изменен.