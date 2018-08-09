Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












БиБиСи: Израиль убил беременную и младенца 09.08 11:01   MIGnews.com

БиБиСи: Израиль убил беременную и младенца

МИД Израиля обвинил британскую государственную корпорацию БиБиСи в преднамеренной лжи в ходе освещения ситуации на границе с Газой.

БиБиСи опубликовала новость под заголовком “Израильские атаки убили беременную женщину и младенца”, но не упомянула о том, что речь идет об ответных атаках после ракетных ударов ХАМАСа по израильской территории.





Пресс-представитель МИДа Эммануэль Нахшон ответил на публикацию твитом: “Это намеренно вводит в заблуждение! Израиль реагирует после того, как по его территории были выпущены более ста ракет, нацеленных против гражданских! Немедленно измените это!!”

Через несколько часов БиБи Си изменила заголовок на “Воздушные удары по Газе убили женщину и ребенка после того, как ракеты взорвались в Израиле”.

Нахшон заявил, что израильское посольство в Лондоне заявит официальный протест, поскольку оригинальный твит БиБиСи по прежнему не изменен.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:40
Юг Израиля: отменен фестиваль воздушных шаров
12:35
Признание Палестины Колумбией – пощечина Израилю
12:34
180 ракет из Газы, ЦАХАЛ взорвал тоннели
12:07
В Мекке распяли убийцу и насильника
11:39
Изнасилованный член горсовета Гааги "спаслась" суицидом
11:25
Барак: безмозглое правительство снова втягивают в Газу
10:44
Посланник ООН Младенов отменил встречу с ХАМАСом
10:33
Трюдо намерен улаживать конфликт с Саудовской Аравией
10:20
ХАМАС: Израиль дорого заплатит за свои преступления
09:56
Испания в огненной ловушке  
09:26
Британия лишит пакистанских педофилов гражданства
09:17
В результате атак ЦАХАЛа убит родственник командира ХАМАСа
09:15
Колумбия признала государственность Палестины
08:57
Массивный обстрел юга, сирены в Ашкелоне
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus