09.07 11:16 MIGnews.com

Нетаниягу: Иран всегда лгал и хотел иметь ядерное оружие

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На конференции христиан Израиля по видеосвязи выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который рассказал о необходимости санкций против Ирана после того, как Тегеран решил превысить допустимые уровни обогащения урана, невзирая на ядерную сделку 2015 года.В ходе беседы с пастором Джоном Хейги премьер-министр заявил:"Ядерное соглашение с Ираном всегда основывалось на лжи о том, что Иран не пытается получить ядерное оружие. Мы разоблачили эту ложь, отправив наших отважных оперативников в сердце Тегерана. Они привезли секретный ядерный архив Ирана с доказательствами того, что иранцы работали над созданием ядерных бомб еще 20 лет назад.Мало того, что это соглашение было основано на лжи, весь ужас в том, что оно дало Ирану возможность получить ядерный арсенал после снятия ограничений на ядерную программу. Это соглашение не помешало Ирану подобраться к бомбе, а, напротив, проложило ему дорогу к ней. По сути, этот договор был не способен решить единственную проблему, которую должен был решить. Он усугубил многие проблемы, сняв санкции, помог Ирану подпитывать его военную машину в регионе. Когда санкции были сняты, Иран получил десятки миллиардов долларов, возможно даже сотни миллиардов, которые пошли на финансирование его агрессии".Также Нетаниягу отметил, что президент Трамп принял важное и смелое решение выйти из этого плохого соглашения и снова ввести санкции. Он выразил благодарность за сохранение безопасности Израиля, всего региона и мира в частности.Премьер-министр озвучил последние события, которые указывают на агрессивную настроенность Тегерана, такие как уничтожение беспилотника Соединенных Штатов, атаки на танкеры, ракетные обстрелы соседних государств."Сейчас мы должны противостоять агрессии Ирана. Европа должна поддержать санкции, введенные президентом Трампом. Мы сделали это без колебаний", – отметил Нетаниягу.