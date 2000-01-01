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ОАЭ сокращают свои войска в Йемене 09.07 16:50   MIGnews.com

ОАЭ сокращают контингент в Йемене

В понедельник, 8 июля, Объединенные Арабские Эмираты сделали заявление о передислокации и сокращении своих войск в изнуренном войной Йемене. Власти сообщили, что хотят перейти от "военной стратегии" к "мирному плану".

Напомним, ОАЭ – ключевой партнер в возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции, которая ввела свои войска в Йемен в 2015 году, чтобы поддержать международно признанное правительство президента Абедраббо Мансура Хади против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов.

"У нас действительно некоторые военные подразделения сокращаются по стратегическим причинам в Ходейды, и по тактическим причинам в других частях страны", – сказал журналистам высокопоставленный чиновник из ОАЭ, который просил об анонимности.


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