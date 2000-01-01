09.07 09:05 MIGnews.com

Гринблатт: Трамп должен опубликовать мирный план до выборов

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Администрация США может принять решение обнародовать политическую часть своего плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта перед предстоящими выборами в Израиле, заявил посланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт в комментарии, опубликованном в понедельник, 8 июля.Белый дом сообщает, что для оглашения политической части своего мирного плана требуется уже сформированное правительство Израиля. Однако Гринблатт говорит, что уже нет времени ждать, и Дональду Трампу стоит приоткрыть занавесу мирного плана."Мы еще не решили, когда нужно обнародовать политическое видение мира на Ближнем Востоке. Мы принимаем во внимание израильские выборы, чтобы решить, должны ли мы представить его миру до выборов или после, до формирования правительства или после", – сказал Гринблатт палестинской ежедневной газете "Аль-Айям" в интервью, опубликованном в понедельник.Он сообщил, что президент США Дональд Трамп примет решение в ближайшее время, не приведя подробностей.