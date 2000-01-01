09.07 06:57 MIGnews.com

Как нашли 18-й тоннель на границе с Газой

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12-й канал израильского ТВ сообщил подробности обнаружения нового, 18-го по счету террористического тоннеля на границе с Газой.Тоннель обнаружили гражданские рабочие, занятые на постройке подземного барьера, цель которого - сделать невозможным создание подобных тоннелей.Рабочие утром 7 июля “наткнулись на подозрительные пустоты” и немедленно поставили об этом в известность силы безопасности.Солдаты ЦАХАЛа немедленно блокировали близлежащую местность и эвакуировали гражданских со стройплощадки.В последние месяцы началась новая, завершающая стадия работ по созданию подземного барьера. Барьер строя с 2016 года. Военные обещают закончить строительство к концу 2019 года..Барьер, длиной 65 километров, строится полностью внутри израильской территории, примерно в 50-300 метрах от границы.На строительстве тоннеля заняты сотни людей. Для ускорения строительства тоннеля в районе границы построены цементные заводы. В траншеи, заполняемые железобетоном, добавляют материал бетонит. Бетонит, при соприкосновении с водой расширяется. Это не только помогает предотвратить коллапс подземных стен, но и служит средством детекции тоннелей, поскольку бетонит расширяется горизонтально при соприкосновении с пустотами.Бюджет строительства заградительных сооружений на границе с Газой составляет 3 миллиарда шекелей, из них 2,4 миллиарда пойдут на строительство подземной стены.