09.07 21:16 MIGnews.com

Решение ЦАХАЛа: эвакуация жильцов верхних этажей

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, какие действия предпримет армия в отношении гражданского населения в случае возобновления боевых действий на границе с Газой.Военный истеблишмент формирует план эвакуации жильцов верхних этажей многоэтажных зданий в Сдероте, с тем, чтобы снизить вероятность жертв среди гражданского населения в случае возобновления конфликта.Военные указывают на то, что жители верхних этажей высотных зданий в Сдероте находятся в зоне прямой досягаемости противотанковых ракет террористов ХАМАСа.