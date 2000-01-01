Решение ЦАХАЛа: эвакуация жильцов верхних этажей

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, какие действия предпримет армия в отношении гражданского населения в случае возобновления боевых действий на границе с Газой.
Военный истеблишмент формирует план эвакуации жильцов верхних этажей многоэтажных зданий в Сдероте, с тем, чтобы снизить вероятность жертв среди гражданского населения в случае возобновления конфликта.
Военные указывают на то, что жители верхних этажей высотных зданий в Сдероте находятся в зоне прямой досягаемости противотанковых ракет террористов ХАМАСа.