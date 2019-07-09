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ХАМАС провел масштабные террористические учения 09.07 20:55   MIGnews.com

ХАМАС провел масштабные террористические учения

ХАМАС провел внезапные масштабные террористические “учения” в которых приняли участие вооруженные группы других палестинских фракций.

ХАМАС неожиданно объявил тревогу на всех своих блок-постах и КПП..

Рыбакам было запрещено выходить в море. Все челны вооруженный фракций были поставлены под ружье.

Объединенный оперативный штаб палестинских фракций объявил о том, что учения” сценарий которых предусматривал реакцию на “крупный инцидент в сфере безопасности” завершились успехом.

Учения прошли на фоне идентификации еще одного террористического тоннеля в южной части Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фотографии террористического тоннеля, обнаруженного 7 июля на границе с Газой во время проведения работ по строительству подземного заградительного барьера. ЦАХАЛ изучает маршрут прохождения тоннеля. ЦАХАЛ сообщил, что речь идет о 18-м террористической тоннеле, обнаруженном с момента окончания операции “Нерушимая Скала”.




ХАМАС выпустил заявление, посвященное пятой годовщине окончания операции Нерушимая Скала.

ХАМАС в заявлении напомнил о провале операции израильского спецназа в Хан-Юнис в ноябре прошлого года. В заявлении говорится: “С момента окончания войны приготовления к новой кампании в умах израильтян не остановились ни на минуту. Но они столкнулись с тем же уровнем противодействия Сопротивления, как и в период летней войны 2014 года, последствия которой до сего дня потрясают самые основы оборонного истеблишмента Израиля - при том, что Израиль понятия не имеет об истинных военных возможностях Сопротивления”.

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, какие действия предпримет армия в отношении гражданского населения в случае возобновления боевых действий на границе с Газой.

Военный истеблишмент формирует план эвакуации жильцов верхних этажей многоэтажных зданий в Сдероте, с тем, чтобы снизить вероятность жертв среди гражданского населения в случае возобновления конфликта.

Военные указывают на то, что жители верхних этажей высотных зданий в Сдероте находятся в зоне прямой досягаемости противотанковых ракет террористов ХАМАСа.


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